Damiano dei Maneskin si rasa i capelli e si riprende in time lapse: il cambio look per il lancio del nuovo singolo – Il video

Damiano David dei Maneskin si è fatto rasare i capelli. E ha diffuso il video in time lapse sul canale TokTok del gruppo. Un cambio di look drastico e improvviso. Così il frontman della band ha detto addio ai cappelli lunghi e fluenti che lo contraddistinguevano. Prima di diffondere il video, i Maneskin avevano condiviso una prima foto su Instagram con Damiano rasato e attorno i compagni Victoria, Thomas ed Ethan con il rasoio tra le mani. «Si dice che Damiano si sia rasato completamente la testa», hanno scritto nella descrizione. Il cambio look potrebbe non essere casuale, ma legato all’uscita del nuovo disco Rush!, attesto per il 20 gennaio. Nel video di TikTok, infatti, la colonna sonora è l’anteprima di Gossip, il nuovo singolo della band in collaborazione con il rocker Tom Morello dei Rage Against the Machine e in uscita venerdì 13 gennaio.

