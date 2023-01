Dalla veggente in contatto con Diana alla cocaina, tutte le rivelazioni nel libro del principe Harry

I difficili rapporti col fratello e col padre e i momenti di debolezza contenuti in Spare

Si è parlato molto delle rivelazioni contenute nel libro del principe Harry, Spare. Ora che il testo è stato rivelato, pieno di retroscena sui rapporti molto tesi tra Harry, il principe William e anche il padre, Carlo, molti giornali stanno correndo a tradurre l’intero testo. Ecco quali sono gli elementi più interessanti secondo la Bbc che ha ottenuto una copia in Spagna (qui è l’editore che ha violato l’accordo di segretezza) e la sta traducendo, ma riporta anche le rivelazioni già tradotte da altre testate:

Harry e William hanno chiesto al padre di non sposare Camilla

L’avrebbero persino implorato di non sposare quella che oggi è la regina consorte e temevano divenisse una “matrigna cattiva”. Ma una volta che Carlo si era mostrato irremovibile i due fratelli William e Harry avrebbero deciso di incontrare Camilla, separatamente, non è chiaro dove né quando.

Una sensitiva avrebbe portato un messaggio di Diana

Harry racconta di essere stato talmente sconvolto dalla morte della madre Diana (in un incidente nel 1997 quando lui aveva 12 anni) da essersi rivolto ad una sensitiva. «Tua madre dice che stai vivendo la vita che lei non ha potuto vivere e che voleva per te», gli avrebbe rivelato la donna.

Carlo non l’abbracciò per la morte della madre

Harry dice pure che fu il padre a dargli la notizia della morte di Diana ma che avrebbe molti problemi ad esprimere i suoi sentimenti in «circostanze normali», tanto che dopo avergli parlato Carlo non lo avrebbe neppure abbracciato. Più grande Harry avrebbe provato a fare lo stesso tragitto in macchina che la madre fece la notte dell’incidente ma dice di esserne uscito solo con maggiori dubbi circa la versione ufficiale.

William gli diede un pugno

C’è poi una delle scene che sono già diventate famose a proposito del libro: William che picchia Harry strappandogli anche la catenina, dopo che i due avevano discusso circa il carattere di Meghan, che il principe ereditario avrebbe descritto come «maleducata» e troppo sarcastica. Nel corso della discussione William l’avrebbe chiamato con un altro nome, Harold, cosa che sarebbe avvenuta abbastanza spesso, e quindi l’avrebbe improvvisamente aggredito: «Sono atterrato sulla ciotola del cane che si è rotta, tagliandomi. Quindi mi sono alzato e gli ho detto di uscire», racconta Harry. Anche nel 2021 i due avrebbero litigato violentemente tanto che il padre avrebbe chiesto loro di non farlo soffrire negli ultimi anni che gli rimanevano.

La prima relazione

Harry dice di aver perso la verginità a 17 anni, con una donna più grande, nascosti in un campo dietro ad un pub. Una esperienza umiliante visto che la donna l’avrebbe trattato come un «giovane stallone».

La divisa da nazista

Altra scena ormai famosa è quella in cui Harry avrebbe indossato una divisa da nazista durante una festa a tema solo perché il fratello maggiore e la moglie gliel’avevano consigliato, deridendolo subito dopo.

Le droghe

Harry dice anche di aver fatto uso di droghe e in particolare cocaina da adolescente, a 17 anni: «Non è stato molto divertente né mi ha fatto sentire particolarmente felice come sembra fare invece agli altri, ma mi ha fatto sentire diverso che era quello che volevo. Avevo 17 anni ed ero pronto a provare tutto ciò che mi poteva cambiare l’ordine prestabilito». Avrebbe anche fumato cannabis ad Eton, nascosto in un bagno e provato i «funghetti psichedelici» in California, nel 2016.

William non lo voleva a Eton

Una volta arrivato all’università, William gli avrebbe detto che avrebbe preferito che lui non fosse a Eton: «Per due anni non aveva avuto il limite della presenza del fratello piccolo che si impicciava delle sue amicizie». Harry avrebbe risposto: «Non preoccuparti, dimenticherò di conoscerti».

L’Afghanista e i 25 talebani uccisi

Durante la guerra in Afghanistan, come pilota di elicotteri tra il 2012 e il 2013, Harry dice di aver partecipato a 6 missioni, tutte con vittime tra i talebani: «Non ne sono orgoglioso ma non mi vergogno. Quelli che ho ucciso sono pezzi sulla scacchiera, uomini cattivi che ho eliminato prima che potessero fare del male».

Il consiglio di sposarsi in campagna

William gli avrebbe anche consigliato di sposarsi con Meghan in campagna, negandogli Sant Paul e l’abazia di Westmister dove, rispettivamente, si erano sposati Carlo e Diana e lo stesso William con Kate. Alla fine la scelta cadde sulla cappella St George a Windsor.

Attacchi di panico

Il principe cadetto racconta di aver sofferto anche di terrificanti attacchi di panico prima delle apparizioni pubbliche: «Alla fine dell’estate del 2013 ho avuto un brutto momento, alternavo periodi letargici e altri di attacchi di panico». Non riusciva a seguire i suoi doveri pubblici, fatti di discorsi e interviste. Soprattutto prima dei discorsi tremava e sudava, confessa.

Il titolo del libro

Infine la spiegazione del titolo: Spare allude ad una frase che, secondo Harry, Carlo avrebbe detto a Diana quando i figli erano piccoli: «Meraviglioso. Mi hai dato un erede ed un ricambio, hai fatto il tuo lavoro».

