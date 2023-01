Addio a Vialli, Spinazzola lo ricorda con il suo discorso fatto prima della finale agli Europei: «Grazie» – Il video

Tra gli sportivi che stanno ricordando Gianluca Vialli, il grande calciatore morto oggi, 6 gennaio, all’età di 58 anni dopo una lunga lotta contro il tumore, c’è Leonardo Spinazzola. Il terzino della Roma ha condiviso il video del discorso di Vialli prima della finale Italia-Inghilterra agli Europei, accompagnato dalla didascalia: «Grazie». «L’onore spetta all’uomo nell’arena. L’uomo in cui il viso è segnato dalla polvere, dal sudore e dal sangue. L’uomo che lotta con coraggio, che sbaglia ripetutamente, sapendo che non c’è impresa degna di questo nome che sia priva di errori e mancanze». Sono queste le parole che aveva pronunciato l’allora capo delegazione della Nazionale citando il discorso dell’ex presidente Usa Theodore Roosevelt. «L’uomo – continua – che dedica tutto sé stesso al raggiungimento di un obiettivo, che sa entusiasmarsi e impegnarsi fino in fondo e che si spende per una causa giusta. L’uomo che, quando le cose vanno bene, conosce finalmente il trionfo delle grandi conquiste e che, quando le cose vanno male, cade sapendo di aver osato. Quest’uomo non avrà mai un posto accanto a quelle anime mediocri che non conoscono né la vittoria, né la sconfitta».

