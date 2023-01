Ucraina, Zelensky: «Duri attacchi russi a Soledar e Bakhmut. Il risultato di questa lunga battaglia sarà la liberazione dell’intero Donbass» – Il video

Continuano i combattimenti tra le truppe russe e le forze armate ucraine nel Donbass. Le milizie di Mosca hanno infatti rivendicato oggi, 9 gennaio, la conquista di un villaggio vicino alla città di Bakhmut che l’Armata di Vladimir Putin cerca di prendere da mesi. Le forze di difesa, però, continuano a resistere, ha assicurato Volodymyr Zelensky. «Le forze ucraine stanno resistendo a nuovi e ancora più duri assalti a Soledar, vicino alla città orientale di Bakhmut che Mosca sta cercando di catturare da mesi», ha detto il presidente dell’Ucraina nel suo tradizionale video-messaggio serale commentando la feroce battaglia che da mesi si sta combattendo nell’Oblast’ di Donetsk. Per il leader di Kiev, infatti, «la battaglia per il Donbas continua. E anche se gli invasori stanno concentrando i maggiori sforzi su Soledar, il risultato di questa difficile e lunga battaglia sarà la liberazione dell’intero Donbass», ha affermato, ringraziando inoltre i soldati «che proteggono la nostra Bakhmut e tutti i combattenti che stanno resistendo ai nuovi e ancora più duri assalti degli invasori!». «Le truppe ucraine – continua Zelensky – hanno guadagnato più tempo e preservato altre forze per l’Ucraina». Prendere il controllo di quest’area, per l’esercito russo, vorrebbe dire aprirsi la strada per puntare le città più grandi nella regione di Donetsk, ancora sotto il controllo ucraino, come Kramatorsk e Sloviansk.

