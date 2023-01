L’ordine del giorno: «A Milano limite di 30 chilometri all’ora per tutta la città dal 2024»

A Milano dal 2024 le auto viaggeranno con un limite di 30 chilometri orari in tutta la città e non solo in certe zone come accade oggi. Il Consiglio comunale che ha approvato un ordine del giorno della maggioranza che invita il sindaco, Giuseppe Sala, e la sua giunta a proclamare Milano “Città 30”. Istituendo così il limite di velocità in ambito urbano a 30 chilometri orari a partire dal primo gennaio 2024. L’OdG è stato proposto dal consigliere della Lista Sala Marco Mazzei. «Il limite di 30 km/h protegge la vita e la salute delle persone, migliora la qualità dell’aria e il benessere della città», ha detto. Critico il collega Enrico Fedrighini: «Affinché l’odg non rimanga aria fritta, occorre agire sulla priorità numero uno. Ridurre il numero di auto circolanti, con misure anche impopolari. Oggi la velocità media è di 15 km/ h, non 30: pedoni e ciclisti vengono arrotati in misura crescente. Dobbiamo ridurre il carico di traffico». Si arrabbia invece il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini: «Ricordo al sindaco e al Pd che a Milano la gente vorrebbe anche lavorare…».

