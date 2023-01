Primarie Pd, i candidati trovano un accordo in extremis: sì al voto online, ma solo per pochi casi specifici

È stata rimandata di cinque ore la direzione nazionale del Partito democratico, prevista inizialmente a mezzogiorno di oggi, 11 gennaio. C’era da dirimere la questione delle modalità di voto per eleggere il successore di Enrico Letta. Esprimere la preferenza per il segretario fisicamente, andando nei circoli, o consentire anche il voto da remoto? Alla fine, poco prima delle 19, gli staff dei candidati alla segreteria hanno fatto trapelare che un accordo è stato raggiunto. Si tratta di una soluzione ibrida, per cui il voto online sarà consentito solo nei seguenti casi: elettori impossibilitati a raggiungere il seggio per la lontananza, studenti e lavoratori fuori sede o che risiedono all’estero, anziani e persone con disabilità.

Dunque, il criterio che ha permesso l’intesa è stato quello di estendere il diritto di voto a quelle persone che altrimenti, per motivi logistici o di salute, non si sarebbero espresse nell’urna. Le regole, però, sono tutt’altro che definite: i dirigenti del partito vogliono scongiurare che i cosiddetti simpatizzanti dell’ultima ora possano, facilitati dal voto online, intervenire nella consultazione con il solo scopo di alterarne l’esito. Le norme saranno decise dalla Commissione nazionale per il congresso. Organo che sarà eletto durante la direzione in corso al Nazareno. Il senatore Alessandro Alfieri, coordinatore della campagna di Bonaccini, è stato tra i primi a commentare l’accordo: «Il buonsenso prevale, il Pd è come una grande famiglia, quando ci sono le sfide più importanti si ritrova. Ci si confronta, si discute anche animatamente, ma questa è la differenza rispetto agli altri partiti.

«Nei partiti personali decide una persona per tutti, quando vuoi stare in una grande comunità democratica si discute – ha aggiunto Alfieri -. Ci si impiega un po’ di più, ma a quello non vogliamo rinunciare. Le regole del gioco sono importanti, non si scherza. Anche sull’online ci vuole una piattaforma sicura, ci vuole lo Spid. Prendiamoci qualche minuto in più, ma facciamo le cose per bene». La candidata alla segreteria Elly Schlein, negli scorsi giorni, aveva fatto pressione affinché ai tradizionali gazebo si affiancasse la possibilità per gli elettori del partito di esprimere la propria preferenza online. Contrari gli altri contendenti, a partire da Stefano Bonaccini. La sua alleata nella corsa alla segreteria, Pina Picierno, aveva dichiarato: «Un partito che non ha radicamento sul territorio, che non ha circoli dove i militanti si ritrovano e discutono e non fa le feste dell’Unità, ma che vota online c’è già, ma non è il nostro. Noi vogliamo partecipazione e coinvolgimento dei nostri iscritti e dei nostri elettori: ma che sia reale, non virtuale».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: