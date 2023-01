La polizia di Londra trova uranio in un pacco all’aeroporto di Heathrow: «Nessun allarme» – Il video

La polizia del Regno Unito ha trovato un pacco contenente uranio all’aeroporto londinese di Heathrow. La scoperta è stata fatta durante una perquisizione di routine il 29 dicembre scorso, ma i media inglesi lo riportano soltanto oggi. Secondo le prime informazioni il pacco proveniva dal Pakistan. Si trovava su un volo dall’Oman, all’interno di una spedizione di rottami metallici. Gli inquirenti stanno verificando se si sia trattato di un errore. «Voglio rassicurare l’opinione pubblica che la quantità di materiale contaminato è estremamente ridotta. E secondo gli esperti non costituisce una minaccia per il pubblico», ha detto il comandante della polizia Richard Smith. E ancora: «Sebbene le nostre indagini siano ancora in corso, da quanto emerso finora, non sembra essere collegato ad alcuna minaccia diretta».

