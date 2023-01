Vaticano, morto il cardinale George Pell. Era stato condannato e poi prosciolto per pedofilia

È morto all’età di 81 anni il cardinale George Pell. Lo hanno riferito media australiani citando fonti vaticane. Il cardinale Pell è spirato a quanto si apprende all’ospedale Gemelli di Roma, a seguito di complicazioni causate da un intervento chirurgico all’anca. In Australia Pell era finito al centro di una clamorosa vicenda giudiziaria, che lo aveva visto prima condannato e poi assolto per pedofilia. Accusato di abusi su due chierichetti di 13 anni, decenni prima, Pell – che ricopriva il ruolo di prefetto della Segreteria per l’economia del Vaticano – era rientrato a Sydney per affrontare il processo. Nel 2018 era stato condannato dalla corte distrettuale dello Stato del Victoria a sei anni di reclusione. Sentenza confermata anche in appello, ma ribaltata, ad aprile 2020, nel terzo grado di giudizio, nel quale la Corte Suprema aveva deciso all’unanimità il proscioglimento e il rilascio immediato.

