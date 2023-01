I due in viaggio in treno verso la capitale dell’Ucraina

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il presidente di Confindustria Carlo Bonomi sono in arrivo a Kiev. Lo si apprende da un tweet del ministro che pubblica la foto di loro due in treno verso la capitale dell’Ucraina.

