Dal taglio delle accise allo sciamano di Planalto, passando per il topless di Olena Zelenska – Le fake della settimana

Torniamo con la raccolta dei fact-check degli ultimi sette giorni. Nella seconda settimana dell’anno si è acceso il dibattito intorno alle accise sui carburanti: nonostante un suo intervento in piazza Duomo a Milano a pochi giorni dal voto, il Presidente del Consiglio ha negato la promessa in campagna elettorale di tagliare le accise sulla benzina. Gli ultimi giorni sono stati segnati anche dall’assalto dei bolsonaristi ai palazzi del potere brasiliani. L’evento a molti ha ricordato l’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, anche nei personaggi, con uno sciamano che secondo gli utenti social appariva sia negli Usa che in Brasile. Non mancano le fake news sull’Ucraina con la moglie di Zelensky mostrata in un topless, attraverso le foto di una donna russa, e le costanti dicerie sui presunti finanziamenti occidentali ai politici ucraini. Infine, anche questa settimana ci occupiamo di Covid e vaccini con un personaggio utilizzato dagli ambienti No vax: Mike Tyson.

