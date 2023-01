Femminicidio a Roma, 35enne uccisa davanti ad un ristorante: arrestato l’ex compagno

Un femminicidio a Roma, tra il traffico e i passanti, in un qualunque sabato sera. Martina Scialdone, avvocata di 35 anni, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco dal suo ex compagno al culmine di una lite. L’omicida è una guardia giurata romana sulla sessantina ed è stato arrestato dalla polizia. La tragedia si è consumata ieri sera, 13 gennaio, di fronte al ristorante “Brado“, in via Amelia nel quartiere Appio Latino. A seguito di una discussione tra i due, l’uomo ha raggiunto la donna, che era a cena con il fratello (secondo altre versioni la coppia era insieme), e ha tentato inizialmente di avere un chiarimento con lei all’interno del locale, ma il tutto è poi sfociato in una lite. Sono così usciti dal ristorante e lui le ha sparato contro alcuni colpi di pistola. L’uomo ha tentato di fuggire, ma è stato raggiunto in breve tempo dalle volanti della polizia e arrestato a Fidene, nel quadrante della periferia nord della capitale. Sul luogo della sparatoria sono giunte le volanti della squadra mobile, il pm del gruppo anti-violenza e il personale del 118. Ma poco dopo il loro arrivo, la vittima è deceduta. A seguito dell’episodio, diverse persone si sono riversate in strada, oltre a quelle presenti nel locale.

