Roma, muore l’artista Gianfranco Baruchello: aveva 98 anni

L’artista Gianfranco Baruchello è morto all’età di 98 anni a Roma. Nato a Livorno il 24 agosto 1924, è considerato uno degli interpreti indiscussi della contemporaneità. Era il pittore dei “disegni minuscoli” ed esponente dell’arte cosiddetta «extra-mediale». Dopo la guerra, si era laureato in Giurisprudenza con una tesi in Economia e negli anni ’50 aveva fondato un’azienda di ricerca che si occupava di chimica e biologia, per poi però virare in campo artistico. Così ha iniziato la sua nuova formazione a Parigi dove ha conosciuto gli artisti Roberto Matta, Alain Jouffroy, John Cage. E dove ha incontrato anche Marcel Duchamp. Nel 1998 dà vita alla Fondazione Baruchello assieme alla moglie Carla Subrizi, docente di Arte Contemporanea all’Università di Roma La Sapienza. Un’impresa culturale che al suo interno conta un’enorme biblioteca con circa quarantamila volumi, attrezzature e impianti audio-video, e diverse opere di Baruchello. Nel 2011 la Galleria Nazionale d’Arte Moderna (Gnam) di Roma ha organizzato una mostra con le sue opere intitolata “Gianfranco Baruchello”. Le sue opere d’arte rientrano in importanti collezioni museali, tra cui quella del Maxxi di Roma.

Leggi anceh: