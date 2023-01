Il principe Harry: «Ho abbastanza materiale per scrivere un altro libro. Ma è meglio che il mondo non sappia certe cose»

Il principe Harry ha svelato di avere abbastanza materiale da poter scrivere un altro libro dopo quello appena uscito, Spare. Che contiene rivelazioni sui rapporti molto tesi tra Harry e il fratello, William, e il padre, Re Carlo. Secondo quanto dichiarato da Harry al Telegraph, il materiale extra era già stato incluso nella bozza del libro appena pubblicato. Che nel frattempo è diventato già un bst seller: 1,4 milioni di copie vendute all’esordio in Regno Unito, Usa e Canada. La prima versione era lunga «il doppio del testo finale. La prima bozza era diversa. Era lunga 800 pagine, e ora siamo arrivati a 400. Mettiamola così, sarebbero potuti venirne fuori due libri. E la parte difficile è stato scegliere cosa lasciare fuori», ha dichiarato al giornale britannico.

«Sto cercando di salvarli da loro stessi»

«Ci sono delle cose che sono successe, specialmente tra me e mio fratello, e per certi aspetti anche con mio padre, che è meglio che il mondo non sappia», ha spiegato il Duca di Sussex nell’intervista. Aggiungendo che se fosse andato oltre né il Re né William lo avrebbero «mai perdonato». Il processo non è stato facile, ha reso noto il principe, che spiega di aver chiamato il suo ghostwriter «50 volte» per decidere cosa fare. Ora, Buckingham Palace teme che un nuovo manoscritto possa arrivare se Harry dovesse cedere alla tentazione dei guadagni facili. Il principe ha dichiarato che i media britannici sarebbero a conoscenza di molte più storie sulla famiglia reale di quelle che hanno effettivamente pubblicato. «Non ho dubbi sul fatto che sappiano una tonnellata di mer*a sulla mia famiglia», ha detto al Telegraph. «Ma preferiscono tenerla nascosta per pubblicare storie su altri».

Il duca e le rivelazioni

Il Duca, poi, ha giustificato le rivelazioni del libro spiegando di sentirsi responsabile di informare i membri più giovani della famiglia. Come il principe Giorgio (9 anni), la principessa Charlotte (7 anni) e il principe Louis (4 anni), tutti figli del fratello William e della moglie Catherine. «So che uno di loro finirà come me, in avanzo», ha aggiunto citando il titolo del suo libro, Spare. «E la cosa mi preoccupa». Cruccio non condiviso dal principe di Galles. «Mi ha fatto capire molto chiaramente che i suoi figli non sono una mia responsabilità», ha detto Harry riferendosi al fratello. Ad ogni modo, il duca di Sussex ha aggiunto che questo «non è un tentativo di far collassare la monarchia». Ma piuttosto, di «sistemare le cose», di «salvarli da loro stessi». Anche se è consapevole che verrà «crocifisso per averlo fatto».

