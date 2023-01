Il trono e la corona per O Rei: il Santos incorona Pelè, l’omaggio della squadra e dei tifosi – I video e le foto

Hanno aspettato di rientrare in campo, nella prima partita ufficiale dalla morte di Pelè, per tributare il giusto omaggio a uno dei giocatori più forti della storia del calcio. E lo hanno fatto in grande stile, con coreografie, magliette speciali e giochi di luce. Nella partita del Santos contro il Mirassol, sono state proiettate sul campo del Vila Belmiro, in un suggestivo gioco di luci, le immagini di alcuni degli episodi più importanti della carriera del loro simbolo, fra le quali la famosa esultanza dopo il gol nella finale di Messico 1970. Il momento più emozionante probabilmente è stato quando è stato posto al centro del manto verde un grande trono, e i suoi ex compagni di squadra sono entrati in campo con una enorme corona per la consacrazione definitiva di O Rei. I giocatori sono stati poi annunciati tutti con la 10, grazie a piccole operazione di addizione, sottrazione, divisione e moltiplicazione dei propri numeri ufficiali di maglia. Sulla parte posteriore di ogni maglia, sotto al numero, c’era invece scritto «Obrigado Rei», in portoghese o in altre lingue, mentre alcuni calciatori hanno giocato con una fascia bianca tra i capelli con la scritta «Pelé eterno».

