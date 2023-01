L’arbitro stramazza a terra dopo una pallonata, paura in uno stadio inglese: la reazione a sorpresa dei tifosi – Il video

Erano passati appena dieci minuti dall’inizio Swindon Town-Grimsby Town, partita di League Two, la quarta serie inglese, quando l’arbitro Sam Purkiss è stramazzato a terra dopo una violenta pallonata in faccia. Sullo 0-0 un difensore della squadra di casa ha spazzato via il pallone dall’area, beccando in pieno volto il direttore di gara che non aveva visto arrivare il pallone. Purkiss resta a terra stordito, mentre i giocatori di entrambe le squadre lo hanno circondato preoccupati in attesa dell’intervento dei sanitari. L’arbitro non era in grado di riprendere la partita, così al suo posto è entrato il quarto uomo.

All’uscita di Purkiss dal campo in barella però è accaduto qualcosa che per il cronista locale, Chris Hull, non è mai successa prima d’ora: dagli spalti tutto il pubblico si è messo in piedi per applaudire Purkiss. È stato lo stesso giornalista a raccontare quel che è successo all’arbitro dopo essere stato medicato: «Ho appena parlato con Sam – ha scritto su Twitter – È intontito e stordito, ma è seduto per parlare nell’infermeria. È circondando da medici ed è in buone mani. Ha appena fatto una risata quando gli ho detto che è l’unico arbitro nella storia a ricevere una standing ovattino da uno stadio pieno di tifosi».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: