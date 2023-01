Sul pc di Florian Teichtmeister 58mila file pedopornografici, confessa l’attore austriaco candidato all’Oscar

L’attore apparso in Italia nella fiction tv su Caravaggio sarebbe in cura già da un paio di anni. in Austria lo attende un processo con cui rischia la condanna a due anni

Nel computer di Florian Teichtmeister, l’attore austriaco conosciuto per il film su Sissi Il Corsetto dell’Imperatrice candidato all’Oscar come miglior film internazionale, sono stati trovati circa 58mila file di materiale pedopornografico. L’attore, riferisce Il Messaggero, ha confessato di essere colpevole e per questo è atteso in tribunale l’8 febbraio 2023. «Si assume piena responsabilità dopo aver confessato nel corso delle indagini», ha dichiarato l’avvocato che lo difende Michael Rami. Si tratta, spiega il legale, si un «reato puramente digitale» negando quindi la possibilità che la cosa possa essere sfociata in abusi su minori anche nella realtà. Rami precisa, inoltre, che l’attore sarebbe in cura già da due anni «per risolvere quei problemi mentali che lo hanno portato al possesso dei file in questione». Teichtmeister, che ha recitato anche in Italia nel 2007 in Cavaraggio con Alessio Boni e ElenaSofia Ricci, ora rischia una condanna fino a due anni di carcere.

I produttori: «Siamo scioccati»

In Austria, la notizia che un attore pluripremiato fosse indagato per possesso di materiale pedopornografico era già circolata a settembre 2021, ma non si conosceva il nome. Il direttore del Burgtheater Martin Kuej ha raccontato che appena aveva saputo dei primi sospetti che l’attore incriminato fosse Teichtmeister, aveva deciso di convocarlo nell’immediato. Ai tempi non c’erano ancora prove concrete delle accuse e l’attore in quella sede negò tutto riferendo che la denuncia era in realtà una vendetta del suo ex compagno. Ora però tutto cambia con la confessione dell’imputato. «Siamo scioccati e sconvolti dalle accuse su Florian Teichtmeister – dichiarano i produttori de Il Corsetto dell’Imperatrice – ma non permetteremo che le azioni di un singolo rovinino e screditino l’incredibile lavoro e gli eccellenti risultati raggiunti dall’intero cast».

