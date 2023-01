Nepal, l’attimo prima dello schianto dell’aereo con 72 persone a bordo: la caduta vicino le case – Il video

In un filmato ripreso da un terrazzo, l’aereo perde rapidamente quota mentre è in fase di atterraggio

Si è schiantato in una zona abitata tra il vecchio e il nuovo aeroporto di Pokhara in Nepal l’Atr-72 con della Yeti Airlines con a bordo 68 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio. Nelle immagini diffuse dai media locali viene mostrato infatti proprio il luogo del disastro in cui si vedono diverse case sullo sfondo. In particolare in un filmato diffuso sui social, una persona ha potuto riprendere l’aereo mentre effettuava la manovra di atterraggio per poi perdere rapidamente quota.

