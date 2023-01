Matteo Messina Denaro arrestato, l’annuncio del comandante del Ros: «Era nella clinica per sottoporsi a delle terapie» – Il video

«Oggi, 16 gennaio, i carabinieri del Ros, del Gis e dei comandi territoriali della Regione Sicilia e coordinate dalla Procura di Palermo, hanno tratto in arresto Matteo Messina Denaro all’interno di una struttura sanitaria dove si era recato per sottoporsi a delle terapie cliniche». È con queste parole che il comandante del Raggruppamento operativo speciale (Ros) Pasquale Angelosanto ha annunciato l’arresto del boss latitante da 30 anni presso la clinica La Maddalena di Palermo, dove era andato per curare le proprie condizioni di salute. Quando è stato arrestato, Messina Denaro non era allettato ma si stava facendo i controlli. Dopo il blitz nella clinica è stato trasferito in una località segreta.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: