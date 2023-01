Le immagini dell’arresto e la prima foto di Matteo Messina Denaro catturato – Il video

In questo filmato pubblicato dal giornalista Nicola Pinna su Twitter si possono ascoltare gli applausi e i festeggiamenti dei palermitani per l’arresto di Matteo Messina Denaro. Nel video si sentono voci di persone che si trovano riunite davanti alla clinica La Maddalena, dove è stato preso il latitante mafioso più famoso del mondo. Messina Denaro viene portato via da due carabinieri mentre la gente applaude. I carabinieri hanno pubblicato una foto dell’arresto di Matteo Messina Denaro.

La foto dei carabinieri

