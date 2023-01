Il medico di “Andrea Bonafede” (alias Messina Denaro) è indagato

Il medico Alfonso Tumbarello, 70 anni, che aveva in cura “Andrea Bonafede”, è indagato. Sotto il nome di Bonafede si nascondeva Matteo Messina Denaro. Tumbarello abita a Campobello di Mazara. Per decenni è stato medico di base nel paese, fino al dicembre scorso quando è andato in pensione. Ed è stato anche il medico del vero Andrea Bonafede, che ha 59 anni ed è residente a Campobello. Tumbarello avrebbe prescritto ricette mediche all’assistito. Ieri i carabinieri hanno perquisito le abitazioni di Campobello, di Tre Fontane e l’ex studio del medico che è stato anche interrogato.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: