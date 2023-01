Lufthansa si fa avanti per entrare in Ita: «Pronti ad acquisire quota di minoranza, in futuro anche il resto delle azioni»

La compagnia aerea tedesca Lufthansa ha presentato oggi, mercoledì 18 gennaio, la sua proposta al ministero dell’Economia per un possibile ingresso nel capitale di Ita Airways. L’obiettivo, si legge nel comunicato di Lufthansa, è quello di «concordare l’acquisizione iniziale di una quota di minoranza, nonché opzioni per l’acquisto delle restanti azioni in un secondo momento». Se le parti firmeranno il memorandum of understanding auspicato, prosegue la compagnia, si aprirebbero «ulteriori negoziati e discussioni su base esclusiva. Questi colloqui si concentreranno principalmente sulla forma di un possibile investimento azionario, sull’integrazione commerciale e operativa di Ita nel gruppo Lufthansa, nonché sulle conseguenti sinergie». «Nell’eventualità di un raggiungimento di un accordo contrattuale – precisa ancora la società – l’effettiva attuazione sarà soggetta all’approvazione delle autorità competenti».

La rilevanza del mercato italiano

Per Lufthansa «l’Italia è il mercato più importante al di fuori dei suoi mercati interni e degli Stati Uniti. L’importanza dell’Italia sia per i viaggi d’affari che privati risiede nella sua forte economia orientata all’esportazione e nello status di uno dei migliori luoghi di vacanza d’Europa». Valutazione differente da quella fatta da Air France-Klm, che questa mattina ha fatto sapere al governo di non voler partecipare alla procedura di offerta per l’acquisizione di quote di Ita. La proposta di Lufthansa era stata pertanto auspicata apertamente dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che a poche ore dalla scadenza dei termini aveva detto in audizione al Copasir di sperare nell’arrivo dell’iniziativa della compagnia tedesca.

