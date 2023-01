Andrea Giambruno, il compagno di Giorgia Meloni: «Un’intervista al Presidente? Non l’ho chiesta, so che non me la rilascerebbe»

Andrea Giambruno da lunedì conduce a rotazione il Diario del Giorno su Rete 4. Il compagno della premier Giorgia Meloni è tornato quindi in video: subito dopo la nomina aveva lavorato in redazione dietro le telecamere. E oggi in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera racconta i suoi primi tre mesi insieme al capo del governo: «Conciliare tutto è complicato. Anche quando è a Roma lei non torna a casa prima delle 23». Giambruno trova «strumentali» alcune accuse nei confronti della compagna: «Come quella sulle accise. Anche mia figlia di 6 anni capisce che c’è differenza fra parlarne nel 2019 e farlo ora tra guerra, pandemia e crisi energetica». E spiega che è tornato alla conduzione perché «tanto, pure se aprissi un bar, direbbero che lo faccio perché sono il compagno di Giorgia. Cosa dovrei fare? Stare a casa e chiedere il reddito di cittadinanza?».

Diviso tra Milano e Roma

Giambruno è attualmente diviso tra Milano, dove lavora, e Roma, dove risiede con la premier e la figlia Ginevra. «Credo sia una normale scelta di natura economica», dice parlando della decisione di Mediaset di tenere la diretta del suo programma nel capoluogo meneghino. E ricorda che in occasione dell’arresto di Messina Denaro ha rimandato in onda le dichiarazioni «del presidente» sul cancro mafioso da affrontare a testa alta. E quando Candida Morvillo gli chiede se la chiama così spesso, risponde che con gli amici è Giorgia. «Se no, è il presidente». Non risponde alla domanda sul cristianesimo di Giorgia che però non è sposata: «Credo che ci siano cose più interessanti al mondo». Mentre la figlia comincia a capire che la madre c’è di meno: «Ma i genitori capiscono lo stato d’animo dei figli. E io vedo che lei cresce serena». Infine, la domanda delle domande: ha già chiesto un’intervista tv alla presidente Meloni? «No, perché non sarei tra i primi a cui la rilascerebbe».

