Qatargate, l’accusa dei legali di Eva Kaili: «Sottoposta in carcere a condizione di tortura»

L’ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili «è stata sottoposta a una condizione di tortura in carcere la scorsa settimana». A denunciarlo sono i suoi legali, Mihalis Dimitrakopoulos e André Risopoulos, al termine dell’udienza sul riesame della custodia cautelare. In sei settimane di detenzione, sottolineano gli avvocati, la politica greca ha potuto vedere la figlioletta di 23 mesi soltanto due volte: una scelta che i legali greci definiscono «una rottura con il buonsenso in relazione alla situazione». Gli avvocati della politica greca, che continuano a chiedere la scarcerazione della stessa «con misure alternative come il braccialetto elettronico o altre misure simili», hanno ribadito l’innocenza della loro assistita e sottolineato come Kaili non abbia «avuto alcuna collaborazione» con l’ex eurodeputato di Articolo Uno (gruppo europeo S&D) Pier Antonio Panzeri, che ha scelto di firmare un accordo con gli inquirenti in cambio dello sconto di pena. «Per ora l’ex vicepresidente è la sola politica ad essere in carcere. È detenuta in condizioni difficili e questo è estremamente preoccupante», ha detto André Risopoulos, sottolineando che la politica ellenica «non deve diventare la persona che paga il prezzo più alto» con «la detenzione dura, siccome non è certo lei al centro dell’inchiesta. Questo è insopportabile», conclude. Eva Kaili è detenuta nell’istituto penitenziario di Haren, a Bruxelles, dal 9 dicembre scorso con le accuse di corruzione e associazione a delinquere per il suo presunto coinvolgimento nella maxi-inchiesta Qatargate. Nell’udienza di oggi, giovedì 19 gennaio, la giustizia belga deve decidere se estendere la detenzione della politica ellenica o disporre misure alternative. La decisione dei giudici è attesa nel pomeriggio.

