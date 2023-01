Qatargate, Panzeri «rischia più di 4 anni». In corso l’udienza sulla custodia cautelare

Mentre la plenaria del Parlamento europeo è chiamata a esprimersi sulle immunità nell’ambito della vicenda Qatargate, al tribunale di Bruxelles è in corso l’udienza sulla custodia cautelare di Antonio Panzeri. Quest’ultimo è presente fisicamente davanti alla Camera di consiglio. Il legale che difende l’ex eurodeputato, Laurent Kennes, ha ricordato che «per i casi di corruzione» la pena massima «è di quattro anni». Invece, quando si parla di associazione a delinquere, gli indagati «rischiano di più, ma anche la violazione del segreto professionale prevede una pena massima di tre anni». A margine dell’udienza, l’avvocato si è lamentato anche per le eccessive fughe di notizie che ci sono state sull’inchiesta. «In 25 anni ho visto raramente leak di notizie come ne ho viste su questo dossier. Per questo motivo ho deciso di non fare commenti, perché crediamo che inquini l’inchiesta», ha spiegato. Fuori dal Palais de Justice della capitale belga, Kennes ha puntato il dito contro la Repubblica e Le Soir: «Leggendoli abbiamo scoperto cose che non sapevamo, è qualcosa di abbastanza straordinario. Il pericolo è non solo che venga inquinata l’inchiesta, ma che le fughe di notizie abbiano effetto anche sulle due persone per cui è stata chiesta la revoca dell’’immunità, che non sono state ancora interrogate e verrano interrogate più tardi». Il riferimento è agli europarlamentari Andrea Cozzolino e Marc Tarabella. «Gli elementi del dossier sui quali verranno interrogati sono stati già rivelati parzialmente e questo nuoce alla qualità dell’inchiesta e alla sua credibilità. Quando un professionista comunica delle informazioni senza avere l’autorizzazione del tribunale o degli avvocati della difesa commette un reato».

