Barcellona, arrestato il calciatore Dani Alves: avrebbe molestato una donna in discoteca

È stato arrestato a Barcellona il calciatore brasiliano Dani Alves. Il giocatore, che oggi ha 39 anni e milita ora nel campionato messicano, è accusato di aver abusato di una donna in discoteca a Barcellona lo scorso 30 dicembre. Portato in commissariato dai Mossos d’Esquadra, la polizia catalana, Alves è ora atteso in Tribunale, dove comparirà davanti al giudice. Due giorni dopo i fatti, la donna ha sporto denuncia sostenendo che il calciatore l’avrebbe toccata nelle parti intime contro la sua volontà durante la serata alla discoteca Sutton della capitale della Catalogna.

Nei giorni scorsi, Alves ha negato la ricostruzione dei fatti in un video inviato alla trasmissione Y ahora Sonsoles di Antenna 3: «Tengo a smentire tutto. Mi trovavo in quel locale, con molte altre persone, ci divertivamo. Tutti sanno che mi piace ballare. Ma non ho invaso lo spazio di nessun altro, e quando decidi di andare in bagno non chiedi chi c’è dentro». Prosegue nella difesa il calciatore: «Mi dispiace molto, ma non so chi sia questa signorina, non l’ho mai vista in vita mia. Non ho mai invaso lo spazio di nessuno, tanto meno senza autorizzazione. Di una ragazza poi? Per Dio, certo che no».

