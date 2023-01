Ucraina, Zelensky: «Ci servono carri armati, fate presto». Il Cremlino: «Non cambierà nulla»

Ci servono carri armati. Non abbiamo tempo. Il leader dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha lanciato l’allarme nel suo intervento a Ramstein. «Non abbiamo tempo. Il tempo è un fattore determinante. Dobbiamo agire in fretta. Abbiamo bisogno di panzer da difesa e da combattimento. Ogni arma conta», ha detto Zelensky. Che ha anche ringraziato gli Stati Uniti per la nuova tranche di aiuti militari pari a 2,5 miliardi di dollari, tra cui centinaia di veicoli blindati. «Grazie per aver fornito all’Ucraina un altro potente pacchetto di supporto alla difesa», ha scritto su Twitter. «Gli IFV Stryker, gli APC Bradley aggiuntivi, i sistemi di difesa aerea Avenger sono un aiuto importante nella nostra lotta contro l’aggressore. Grazie per il costante supporto!». Il segretario alla Difesa Usa Lloyd Austin ha invece sostenuto che «non è il momento di cedere. E’ tempo di scavare più a fondo. Il popolo ucraino ci sta guardando. Il Cremlino ci sta guardando. La storia ci sta guardando. Quindi non molleremo. E non esiteremo nella nostra determinazione ad aiutare l’Ucraina a difendersi dall’aggressione imperiale della Russia». A stretto giro di posta è arrivata la replica del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov: «Abbiamo ripetutamente affermato che tali forniture non saranno in grado di cambiare radicalmente nulla, ma aggiungeranno problemi per l’Ucraina, per il popolo ucraino». Peskov ha tirato in ballo anche l’Alleanza Atlantica: «C’è un crescente coinvolgimento indiretto e talvolta diretto dei Paesi della Nato. Sentiamo dichiarazioni che indicano il predominio assoluto della volontà politica di aumentare questo coinvolgimento».

