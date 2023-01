Milano, arrestato il calciatore 23enne Mattia Lucarelli: accusato di violenza di gruppo su una studentessa americana

Il calciatore del Follonica Mattia Lucarelli, 23enne e figlio dell’ex attaccante del Livorno Cristiano Lucarelli, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari assieme a un altro ragazzo di 22 anni. Entrambi sono accusati di violenza sessuale di gruppo. I fatti risalgono allo scorso marzo 2022, quando una studentessa americana sarebbe stata abusata a Milano. Secondo quanto ricostruito dalla procura del capoluogo lombardo, la giovane vittima sarebbe stata violentata dopo aver accettato un passaggio in auto da cinque ragazzi, a seguito di una serata passata in discoteca con delle amiche. Le avevano promesso che l’avrebbero riaccompagnata a casa:, invece l’avrebbero portata in un’abitazione in centro città e costretta a subire una violenza. Dopo qualche giorno, la giovane era riuscita a contattare la Polizia di Stato per denunciare quanto acccaduto, per poi essere sentita dai pubblici ministeri di Milano. A svolgere le attività dell’indagine sono i poliziotti della Squadra Mobile del capoluogo lombardo che sono riusciti a risalire all’identità dei cinque giovani coinvolti nella vicenda e ad attribuire a ognuno di loro i comportamenti che avrebbero commesso ai danni della vittima. Il provvedimento ai due ragazzi italiani è stato eseguito con la collaborazione della squadra Mobile della questura di Livorno.

Foto di copertina: Mattia Lucarelli / Facebook

