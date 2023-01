Milano, l’interrogatorio dei due calciatori accusati di violenza su una studentessa. Presente accanto al figlio anche Cristiano Lucarelli

I due 23enni che militano del Livorno sono accusati di aver abusato a marzo 2022 di una 22enne americana al termine di una serata in discoteca

C’è anche Cristiano Lucarelli, l’ex capitano del Livorno e attaccante di molte altre squadre di Serie A, questa mattina al Palazzo di Giustizia di Milano, dove il figlio Mattia e il compagno di squadra Federico Apolloni compaiono davanti al gip per l’interrogatorio di garanzia. I due giovani calciatori del Livorno sono da venerdì agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa americana. I fatti contestati risalgono al 27 marzo dell’anno scorso e sarebbe occorsi al termine di una serata in discoteca: secondo la testimonianza della ragazza, Lucarelli jr e Apolloni avrebbero condotto la 22enne contro la sua volontà in un appartamento di Milano, e approfittando del suo stato di «inferiorità psichica» causato dai drink consumati durante la serata avrebbero abusato di lei.

