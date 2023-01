Roma e Brescia, ancora morti sul lavoro. Due camionisti morti schiacciati da pannelli e lamiere

Due gravi incidenti sul lavoro hanno causato questa mattina, 20 gennaio, la morte di due conducenti di camion. A Fonte Nuova, in provincia di Roma, un operaio di 23 anni è morto dopo che il camion che conduceva è stato investito da alcuni pannelli di cemento urtati dal braccio elevatore del mezzo, che operava all’interno di una ditta di smaltimento rifiuti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il personale del 118 che hanno effettuato un intervento di ore per riuscire a togliere di mezzo le parti pericolanti. Per il giovane è stata disposta l’autopsia. A Rodengo Saiano, in provincia di Brescia, un autotrasportatore di 64 anni è morto nelle stesse ore schiacciato da una pesante lamiera che stava scaricando dal suo camion. È successo in mattinata nell’azienda Metra, raggiunta sul posto dai soccorsi di Gardone Valtrompia. Si tratta della terza morte sul lavoro in provincia di Brescia dall’inizio dell’anno: solo nei giorni scorsi sono morti un operaio di 28 anni schiacciato da un nastro trasportatore e un allevatore caduto dal tetto della sua azienda.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: