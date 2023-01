L’ex Navy Seals americano morto durante un attacco russo a Bakhmut in Ucraina

Nei giorni scorsi è morto in Ucraina durante l’assalto a Bakhmut, un ex soldato americano, che era stato membro della prestigiosa unità d’elite dei Navy Seals e che aveva disertato nel marzo 2019. Lo ha reso noto la stampa americana e lo ha confermato la Marina statunitense che non ha fornito molti dettagli. Il militare della Marina rimasto ucciso è Daniel Whitney Swift, arruolato nell’esercito Usa nel 2005 e che, duante la sua carriera militare, era stato in Iraq e in Afghanistan, ricevendo anche numerosi riconoscimenti. Gli Stati Uniti dissuadono i propri cittadini dall’andare a combattere in Ucraina, ma dall’inizio della guerra molti di loro hanno già trovato la morte nel conflitto.

