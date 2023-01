Dalle foto false della nuova fidanzata di Piqué a Matteo Messina Denaro, passando per le bufale spaziali – Le fake della settimana

Eccoci qui con la consueta raccolta dei fact check degli ultimi sette giorni. In questa settimana sono circolate alcune bufale su Matteo Messina Denaro, arrestato il 16 gennaio a Palermo. C’è chi sostiene che la polizia sarebbe stata più gentile con lui che non con un ragazzo che sarebbe stato arrestato solo per non aver indossato la mascherina. Inoltre, qualcuno è arrivato a dire che il furgone utilizzato per trasportare il boss di Cosa Nostra sarebbe lo stesso utilizzato per portare i vaccini anti Covid nel dicembre 2020, facendo intendere che dietro ci sia una grossa messinscena. Chiaramente, nessuna di queste due informazioni corrisponde al vero. Grande clamore anche per il dissing di Shakira all’ex marito Piqué e gli attacchi alla sua nuova compagna. In molti casi le foto che sono state attribuite a quest’ultima sono in realtà di un’altra ragazza. Come sempre non mancano le bufale sui vaccini, mentre tornano quelle sullo Spazio, sui rifiuti a Roma. Una riguarda l’incidente aereo in Nepal.

