Germania, arrestati i sovversivi che volevano rapire il ministro della Salute. «Miravano a rovesciare il governo e la democrazia»

In Germania cinque persone facenti parte di un gruppo di estrema destra sono state arrestate per aver pianificato di rovesciare il governo e rapire il ministro della salute, Karl Lauterbach. Il politico venne messo nel mirino a partire da gennaio 2022 a causa delle misure anti-Covid adottate dal governo tedesco per arginare la pandemia. I cinque arrestati, due uomini e una donna, sono accusati – spiega il procuratore federale – di aver «fondato un gruppo terroristico, preparato un “atto di tradimento” contro il governo tedesco, nonché aver violato le leggi sul possesso di armi». Il gruppo di estrema destra «mirava a preparare il terreno affinché si creassero condizioni simili a una guerra civile in Germania con l’obiettivo, tra le altre cose, di rovesciare il governo e la democrazia parlamentare», si legge nella nota dei pubblici ministeri. L’ideologia del gruppo, si apprende, era “plasmata” dall’unica donna del raggruppamento – identificata solo con il nome di Elisabeth R – e incentrata sulla convinzione che il moderno Stato tedesco non sia legittimo, al contrario dell’impero tedesco del 19° secolo definito dagli stessi come il «vero sistema di governo del paese e ordine dominante autoritario» da ristabilire.

I cinque membri avevano pianificato tutto: la loro strategia prevedeva, infatti, il danneggiamento delle infrastrutture elettriche affinché si verificassero blackout prolungati a livello nazionale, e quindi il rapimento di Karl Lauterbach insieme alle sue guardie del corpo che avrebbero «ucciso se necessario». Una volta concluso il blitz, il gruppo avrebbe indetto un’assemblea speciale – convocata a Berlino – per deporre pubblicamente il governo e nominare un nuovo leader. Uno degli arrestati, Sven B, doveva guidare il rapimento di Lauterbach, mentre a Thomas O era stato affidato il compito di controllare le infrastrutture elettriche per innescare i blackout nel Paese. Mentre Elisabeth R, insieme agli altri tre, era incaricata di reclutare potenziali membri attraverso Telegram. Non è la prima volta che un gruppo di sostenitori di estrema destra pianificano un colpo di stato in Germania: il 7 dicembre scorso, infatti, la polizia tedesca ha arrestato alcuni dei complottisti – tra cui un principe originario della Turingia e una giudice di Berlino – nella maxi-operazione contro il gruppo Reichsbürger, «cittadini del Reich».

