Nevica a Ragusa, ma è bufera su Malan. Lo sfottò del senatore FdI agli ambientalisti: «Il riscaldamento globale non perdona»

Diverse regioni della Penisola sono state colpite nelle ultime ore da forti piogge, raffiche di vento e abbondanti nevicate. Tra queste, anche la Sicilia: nonostante sia un fenomeno abbastanza raro per le città dell’Isola, tra cui Ragusa, la neve ha iniziato a cadere nel tardo pomeriggio creando, come riportano i quotidiani locali, non poche difficoltà alla circolazione stradale. L’insolito fenomeno ha spinto il capogruppo di Fratelli d’Italia in Senato, Lucio Malan, a ironizzare sul cambiamento climatico. «Ragusa sotto la neve. Temperature rigide e fiocchi che imbiancano la città. Il riscaldamento globale non perdona!», ha scritto provocatoriamente su Twitter l’esponente di FdI, condividendo un articolo che mostra la nevicata nella provincia siciliana, provocata da un abbassamento delle temperature.

Tantissime le repliche polemiche al suo tweet. Tra gli altri, il giornalista Nello Scavo che gli suggerisce di tornare in Sicilia ad agosto. «Si metta al sole, poi prenda le medie delle temperature degli ultimi 10 anni. E infine scriva lo stesso tweet. Uguale uguale». Al senatore meloniano replica anche l’ex parlamentare di Forza Italia, Elio Vito: «Troppo complicato capire che proprio i fenomeni estremi ne sono una conferma?», si legge nel tweet di risposta. Dello stesso parere anche la deputata dem Chiara Braga, Responsabile Transizione ecologica dei dem, che definisce il politico FdI «negazionista climatico». «Oggi il Senatore Lucio Malan di Fratelli d’Italia, fa un po’ Trump e commentando il maltempo e le nevicate che in questi giorni hanno colpito il sud d’Italia gioca con il riscaldamento ambientale. Un tweet di un vero negazionista climatico. L’ignoranza di chi non capisce che eventi estremi sono la prova dell’emergenza. Ora, visto che Lucio Malan è il presidente dei senatori di FdI, principale partito al governo, vorremmo sapere se è la stessa cosa che pensa Giorgia Meloni». Non è la prima volta che Lucio Malan minimizza sulle conseguenze del riscaldamento globale. Lo scorso 4 luglio, il senatore aveva scritto su Twitter che i cambiamenti climatici «ci sono da sempre». «I negazionisti del cambiamento climatico siete voi gretini. Per voi c’è sempre stata la stessa temperatura fino al 1880 poi è salita di ben 1 grado, dunque bisogna regalare decine di mld a profittatori vari per rimediare. Chi ha studiato sa che i cambiamenti ci sono da sempre», aveva risposto Malan a un utente che gli chiedeva come si collocasse il crollo del ghiacciaio della Marmolada nel «vostro negazionismo climatico?».

