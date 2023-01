Amatrice sotto la neve: oltre un metro in poche ore. Il sindaco: «La situazione è disastrosa» – Foto e video

«La situazione qui è disastrosa». Non usa mezzi termini il sindaco di Amatrice Giorgio Cortellesi, che lancia l’allarme: «In tre o quattro ore è caduto un metro di neve» sulla cittadina in provincia di Rieti tra le più colpite dal terremoto nel centro Italia del 2016. A preoccupare il primo cittadino è principalmente la viabilità delle frazioni più alte, «Nommisci, Collalto, Preta in particolare», dove sono caduti fino a 150 cm di neve e si fa fatica a pulire alcune strade. «Abbiamo poche turbine» – spiega riferendosi agli spazzaneve che “mangiano” l’accumulo e lo sparano fuori dalla carreggiata – «e le lame non riescono a togliere la neve dalla strada», aggiunge parlando degli spazzaneve classici, che con una lastra metallica si aprono la strada, ma lasciano la neve rimossa ai lati della corsia. Per questo su alcune strade si viaggia a corsia singola, mentre, rende noto Cortellesi, «la Salaria è pulita e transitabile». La neve ha iniziato a cadere sull’area del Reatino nella tarda serata di domenica ed è proseguita nella giornata di lunedì lasciando alcune zone senza corrente elettrica.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: