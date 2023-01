Perugia, il concerto di Paky finisce in rissa: anche il cantante fa a botte con un fan – I video

Dalle barre alle botte il passo è breve, o almeno sembra esserlo stato al concerto del rapper Paky: la sua esibizione alla discoteca Gradisca di Perugia, sabato sera, non si sarebbe infatti conclusa con gli applausi ma con una rissa, sia sotto il palco che sopra. Perché sarebbe stato anche lui, il musicista napoletano d’origine e rozzanese d’adozione, a venir coinvolto nei tafferugli. Secondo quanto riporta Il Messaggero, Paky avrebbe inizialmente provato a riportare la calma, interrompendo una delle sua canzoni per chiedere: «Che state facendo, uagliò?». Ma le intenzioni da paciere l’avrebbero presto abbandonato: il ventitreenne si sarebbe spazientito e avrebbe iniziato a fare a botte con un fan, abbandonando il palco.

Moltissimi contenuti hanno cominciato a circolare sui social, da presunti testimoni della serata incriminata. Tutto è ancora da verificare, ma gli utenti parlano di decine di contusi, di due ambulanze del 118 accorse sul posto e della presenza di coltelli, spranghe e spray al peperoncino.

La prima scintilla, stando ancora una volta ai racconti fatti sui social, sarebbe scaturita dalle intemperanze di un gruppo di ragazzini e dal tentativo di non farli avvicinare troppo al cantante. Ma non è escluso che gli episodi di violenza siano stati più d’uno, in diversi punti del locale, con diversi protagonisti e per diverse cause. Nelle prime ricostruzioni fatte dagli utenti, spunta anche l’ipotesi che tra i protagonisti dei disordini ci siano i membri di una baby gang che vivono non lontani da Ponte Valleceppi, la frazione alla periferia della città dove si trova il Gradisca.

