Usa, ancora una sparatoria mortale. Tre vittime nell’assalto ad un negozio nello stato di Washington

Non si ferma la scia di sangue negli Usa per agguati portati da cittadini armati. Un’altra sparatoria si è verificata questa notte a Yakima, nello stato di Washington. Sono almeno tre le vittime dell’assalto in un negozio della città. Lo ha riferito il capo della polizia locale, Matt Murray, secondo quanto riporta la Cnn. Le forze dell’ordine sono ora alla ricerca del killer, che dopo l’assalto si è dato alla fuga a bordo di una Chrysler grigia. «È una persona pericolosa e che agisce in modo imprevedibile, quindi esiste un pericolo per la comunità», ha avvertito la polizia, aggiungendo di non conoscere al momento il movente dell’agguato. Secondo la ricostruzione fornita da Murray, attorno alle 3.30 di notte, ora locale, un uomo ha fatto irruzione in un negozio Circle K, iniziando a sparare. Quando i poliziotti sono giunti sul posto, hanno trovato nel locale i copri senza vita di tre persone, appena prima di realizzare che era in corso una seconda sparatoria all’interno del negozio di alimentari AmPm dall’altra parte della strada. A quel punto il killer ha sparato ad un veicolo nelle vicinanze, ha intimato all’autista di sedersi dal lato del passeggero, ha preso il controllo del veicolo e si è dato alla fuga. Soltanto poche ore fa, il presidente Usa Joe Biden, dopo la raffica di stragi in pochi giorni tra California e Iowa aveva rinnovato il suo appello al Congresso ad agire per vietare la vendita di armi d’assalto.

