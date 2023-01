No! Questa farina dell’Ue non è ricca di proteine perché ci sono dentro gli insetti

L’Unione Europea ha approvato il commercio di prodotti contenenti farina di grillo per il consumo alimentare lo scorso 5 gennaio. Tra le caratteristiche che possono spingere i consumatori a preferire prodotti addizionati con queste farine rispetto a quelli che contengono solo farine vegetali c’è l’alto contenuto proteico degli insetti, che al contrario degli alimenti vegetali consentono di integrare tutti gli amminoacidi essenziali di cui il corpo ha bisogno a partire da una singola fonte. Tuttavia, ciò non vuol dire che le farine di cereali non contengano proteine. Anzi. Proprio questa falsa credenza è alla base delle lamentele di alcuni utenti su Facebook, che considerano l’Ue un’organizzazione “criminale” solo per aver consegnato tramite il proprio Fondo di aiuti agli indigenti (FEAD) della farina contenente proteine. Tuttavia, non c’è nulla di strano in tutto ciò.

Analisi

Di seguito vediamo uno dei post che condivisi su Facebook. Si nota l’attenzione posta sulla quantità di proteine contenuta, 10 grammi ogni 100. Nella descrizione si legge:

«CLAMOROSO, ATTENZIONE ITALIANI. DA MO CHE LA UE TANTO GENEROSA CON “I POVERI” GUARDATE COSA REGALA!! Alicia Erazo. Qualcuno mi aveva segnalato che nelle chiese, mense per i poveri regalano articoli tra quelli “la farina” , bene sono riuscita a farmi avere un pacchetto di farina anche se usato e ho verificato questo: Cosa dicevano che contiene la farina degli insetti? Credo che era “proteine” o mi sbaglio. Ecco guardate cosa regala ai poveri la UE; SONO CRIMINALI E BASTA!!»

Quella mostrata è farina 00, che per legge deve contenere tra il 9% e l’11% di proteine, così come stabilito dal D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187. Nulla di strano, quindi, se il 10% di questo sacchetto è pieno di proteine. Se questo termine dovesse risultare astratto, c’è un nutriente di cui si parla molto spesso in correlazione alla farina di grano: il glutine, nemico dei celiaci che per colpa di questo complesso proteico possono soffrire di malattie autoimmuni, tumori e malattie neurologiche. Per tutti gli altri, il glutine è una proteina che spesso appare comunemente nella dieta. Soprattutto, il glutine è contenuto solamente in alcuni cereali. E nella farina 00, come quella oggetto di questo articolo, deve rappresentare almeno il 7% del totale. Alla luce di ciò è facile vedere come non ci sia nessuna fregatura nella farina fornita dall’Ue, che contiene unna quantità di proteine adeguata alla legislazione vigente. Poiché gran parte di questa quota è rappresentata dal glutine, presente solo nei cereali, è evidente come non sia stata necessaria nessuna aggiunta di insetti per aumentare la quantità di proteine dell’alimento.

Conclusioni

