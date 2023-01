Pozzuoli, 24enne muore dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso. L’Asl: «Consegnata la cartella clinica alle autorità»

Angela Brandi, 24 anni, è stata dimessa dopo un ricovero in pronto soccorso, ma dopo qualche ora è morta a causa di un malore. È successo a Pozzuoli, in provincia di Napoli, martedì 24 gennaio presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie. Oggi la Procura di Napoli ha disposto il sequestro della salma. Anche la cartella clinica della giovane è stata presa in analisi dai carabinieri – su disposizione dei magistrati della VI sezione Lavoro e colpe professionali – e non è escluso che gli inquirenti possano disporre l’autopsia per fare luce sulla vicenda. Stando a quanto si apprende da un comunicato della direzione generale dell’ospedale in questione, Angela Brandi aveva raggiunto il pronto soccorso nel pomeriggio per una epistassi (fuoriuscita di sangue dal naso). Che è stata curata «dallo specialista otorinolaringoiatra per varici al setto nasale e successivamente dimessa». Successivamente – fa sapere il direttore Mario Iervolino – «la giovane, colta da malore presso il proprio domicilio, è stata riportata in Pronto soccorso dove è giunta in arresto cardiaco e non è stato possibile scongiurare il decesso». L’azienda sanitaria locale si è resa pronta a collaborare con l’autorità giudiziaria consegnando la documentazione necessaria e «confida negli accertamenti disposti dalla stessa per accertare le cause ed eventuali responsabilità».

