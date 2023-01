Faccia a faccia Meloni-Nordio dopo le polemiche: «Una giustizia veloce e giusta è la priorità assoluta»

L’appuntamento a Palazzo Chigi per definire le iniziative per migliorare lo stato della giustizia italiana

«Dare ai cittadini una giustizia giusta e veloce è una priorità assoluta di questo Governo e un impegno che abbiamo preso con gli italiani». È quanto ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso dell’incontro con il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a Palazzo Chigi, nel quale i due hanno discusso dei provvedimenti in vista in tema di giustizia. «Siamo determinati a mantenerlo nel più breve tempo possibile», ha aggiunto la premier. L’appuntamento era già stato preannunciato in precedenza da Meloni con l’obiettivo di «definire il cronoprogramma delle iniziative necessarie a migliorare lo stato della giustizia italiana». Nei giorni scorsi, a seguito delle polemiche sul ministro Nordio, per le critiche dell’opposizione, la presidente del Consiglio era intervenuta smentendo il presunto clima di tensione, ribadendo «la sua piena fiducia nel Guardasigilli, che ha fortemente voluto a via Arenula e con il quale mantiene contatti quotidiani».

