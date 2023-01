Giorno della Memoria, Ligabue canta «Auschwitz – La canzone del bambino nel vento» di Guccini – Il video

In occasione del Giorno della Memoria, celebrata oggi 27 gennaio, Ligabue ha condiviso un video sui suoi social in cui canta e suona una parte della canzone Auschwitz – Canzone del bambino nel vento di Guccini. Non è la prima volta che Ligabue rende omaggio al noto cantautore modenese per ricordare gli orrori dell’Olocausto: più volte in questi anni ha cantato il brano in questione sul palco e in radio. In Auschwitz, viene trattato il tema dello sterminio degli ebrei e chi parla è un bambino che «con altri cento muore passando per il camino e ora è nel vento». Una pietra miliare della musica italiana, pubblicata per la prima volta nel 1964. Il brano è stato reinterpretato più volte sia da singoli sia da gruppi musicali, dai Nomadi a Rod MacDonald e a The Gang.

