Usa, il filmato inedito dell’aggressione al marito di Nancy Pelosi: «Metti giù quel martello» – Il video

Il tribunale di San Francisco ha pubblicato il video dell’aggressione subita lo scorso 28 ottobre da Paul Pelosi, 82 anni, marito dell’ex speaker della Camera Nancy Pelosi. Il filmato, proveniente dalla body cam di uno degli agenti di sicurezza intervenuti sul posto, mostra gli attimi in cui l’aggressore colpisce Paul Pelosi con un martello proprio sotto gli occhi degli agenti di polizia, che gli puntano addosso la pistola e gridano: «Metti giù quel martello». L’episodio è avvenuto proprio sul ciglio d’ingresso della residenza dei coniugi Pelosi a Pacific Heights, San Francisco. Stando alle ricostruzioni della polizia, l’uomo avrebbe fatto irruzione in casa in piena notte, gridando: «Dov’è Nancy?», che però non era in casa in quel momento. A quel punto, il marito ha chiamato immediatamente la polizia, che è accorsa sul luogo dell’incidente, ma non è riuscita a fermare l’uomo prima dell’aggressione vera e propria. In seguito alle martellate, Paul Pelosi ha trascorso sei giorni in ospedale a causa di una frattura cranica. L’uomo – DePape, 42 anni – è sotto processo per diversi reati, tra cui tentato omicidio e assalto con arma da fuoco. Secondo quanto scrive il New York Times, se dovesse essere giudicato colpevole, rischierebbe anche l’ergastolo.

