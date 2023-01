Dino Giarrusso nel Pd? Fassino non dimentica: «Prima ci deve chiedere scusa»

L’accoglienza nel Pd per l’ex M5s Dino Giarrusso non è stata delle più calorose. C’è chi tra i dem non dimentica le intemerate dell’ex volto noto delle Iene proprio contro il Pd e i suoi dirigenti. Ne ricorda benissimo una per esempio l’ex ministro Piero Fassino, che da Giarrusso si aspetta prima almeno che chieda «scusa al ministro Pinotti». È lo stesso deputato dem a ricordare la vicenda: Qualche anno fa, quando lei era ministro della Difesa, disse che aveva le mani lorde di sangue. Ma questo non era vero ovviamente». Fassino prova a dare un consiglio al più giovane Giarrusso, prima almeno di prendere la tessera del Pd: «Dovrebbe chiarirsi le idee e su questo ci aspettiamo delle scuse». Solo a quel punto, sempre che le scuse arrivino: «il nostro partito è aperto sempre ai contributi di tutti – dice Fassino – anche di quelli che cambiano opinione e riconoscono le nostre buone ragioni».

