Europei di pattinaggio sul ghiaccio, gli azzurri Guignard-Fabbri vincono l’oro nella danza

Erano i grandi favoriti della vigilia. Dopo essersi imposti ieri, 27 gennaio, nella Rhythm Dance, Charlene Guignard e Marco Fabbri hanno conquistato l’oro nella danza agli Europei di pattinaggio artistico. La competizione in corso a Espoo, in Finlandia, ha visto gli azzurri, allievi di Barbara Fusar Poli e Roberto Pelizzola, salire sul gradino più alto del podio con un punteggio totale di 210.44. Al secondo posto, i britannici Lilah Fear e Lewis Gibson, con un punteggio di 207.89 ottenuti sulla patinoire della Metro Areena, e terzi i finlandesi Juulia Turkkila e Matthias Versluis, con 198.21. Per l’Italia è il secondo oro e la quarta medaglia conquistata all’Europei: il primo posto nel medagliere di questa edizione è azzurro.

