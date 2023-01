Nuova Zelanda, case e strade sommerse ad Auckland: almeno 3 morti nelle alluvioni – I video

Un fine settimana di piogge torrenziali e numerosi disagi quello in Nuova Zelanda. La città di Auckland è stata inondata dalla grande quantità di acqua caduta che ha provocato la morte di almeno 3 persone nelle ultime ore. Il bilancio è stato fatto dal neo primo ministro Chris Hipkins – nominato in seguito alle dimissioni di Jacinda Ardern – dopo che le inondazioni hanno devastato la città più grande del paese. «Il livello di devastazione in alcune aree è considerevole. Questo è un evento senza precedenti nella memoria recente», ha detto dopo aver visitato alcune delle zone colpite dal maltempo.

La polizia ha inoltre precisato che i corpi senza vita di due uomini sono stati trovati in un sobborgo settentrionale della città, mentre una terza persona è morta dopo che una frana ha abbattuto una casa vicino al centro di Auckland.

Nel frattempo, sono aumentate di ora in ora le immagini di mezzi di trasporto completamente allagati, strade sommerse dal fango e case inagibili a causa del record di precipitazioni che si sono abbattute nel Paese: 249 millimetri, rispetto a un record precedente di 161 mm in 24 ore. I servizi di emergenza sono stati sommersi dalle richieste di aiuto mentre i funzionari della protezione civile hanno avvertito i residenti di restare a casa.

