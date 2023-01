Tennis, Aryna Sabalenka vince per la prima volta gli Australian Open. L’ultimo scambio e il fiume di lacrime – Il video

Dopo tre set sulle montagne russe, l’atleta bielorussa di 24 anni ha battuto in rimonta l’avversaria Elena Rybakina per 4-6, 6-3, 6-4

Aryna Sabalenka ha vinto gli Open d’Australia 2023. L’atleta bielorussa di 24 anni ha raggiunto il gradino più alto del podio alla sua prima finale di Slam battendo in rimonta l’avversaria kazaka Elena Rybakina, favorita dopo la vittoria a Wimbledon 2022. Lo scontro è stato da montagne russe, finito in tre set 4-6, 6-3, 6-4 per due ore e mezza totali di gioco. All’ultimo errore di Rybakina, la 24enne, nuova n. 2 al mondo, si è gettata a terra in lacrime festeggiando il suo titolo da campionessa Slam.

