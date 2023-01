Nato, la Turchia potrebbe approvare l’adesione della Finlandia. Ma Erdogan avverte: «Non faccia lo stesso errore della Svezia»

Il presidente turco, in un incontro televisivo con i giovani, si è compiaciuto per l’eventuale «effetto shock» ai danni di Stoccolma

Se per la Svezia resta in piedi il veto turco all’ingresso nella Nato del Paese scandinavo, accusato da Ankara di proteggere presunti terroristi curdi, Recep Tayyip Erdoğan apre a un’eventuale adesione della Finlandia. Lo ha affermato lo stesso presidente nel corso di un programma televisivo dell’emittente Trt Haber in cui si è confrontato con un gruppo di giovani. «La Svezia rimarrà scioccata quando daremo un messaggio diverso sulla Finlandia», ha detto il presidente della Turchia. «Ma – ha aggiunto – la Finlandia non dovrebbe commettere lo stesso errore». I rapporti tesi tra Ankara e Stoccolma, negli scorsi giorni, hanno toccato un nuovo picco quando, nel corso di una protesta, è stato dato fuoco a una copia del Corano davanti all’ambasciata turca della capitale svedese. Mevlüt Çavuşoğlu, ministro degli Esteri di Ankara, ha accusato pubblicamente il governo della Svezia di complicità.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: