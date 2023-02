Terremoto in Turchia, ondata di scosse di assestamento: un palazzo collassa in pochi secondi – I video

Sarebbero state più di 100 le scosse di assestamento in Turchia, dove si registra «il più grande terremoto che abbiamo mai visto in 24 anni in questa regione», ha spiegato il direttore dell’osservatorio Kandili e Istituto di ricerca sui terremoti, Haluk Özener. Tra le tante immagini diventate virale sui sociali, c’è quella di un palazzo a Haliliye, nella provincia turca di Şanlıurfa, che collassa in pochi secondi quando ormai è giorno, alcune ore dopo la prima grande scossa della scorsa notte. Delle circa 100 scosse di assestamento, ha spiegato Özener, 53 sono state di oltre 4 gradi della scala Richter, mentre 7 oltre i 5 gradi. E secondo l’espero, «questo tipo di terremoti continueranno nei prossimi giorni».

