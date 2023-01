Cospito peggiora ma non cambia linea, l’avvocato sul trasferimento: «Continuerà a rifiutare cibo»

Alfredo Cospito, l’anarchico al 41 bis dallo scorso maggio e in sciopero della fame da più di tre mesi, verrà trasferito per motivi medici dal carcere di Bancali, in provincia di Sassari, a quello milanese di Opera ma «non accetterà somministrazioni di cibo», avverte il suo legale. Cospito ha perso più di 35 chili, le sue condizioni di salute sono in peggioramento e ora passerà al Servizio di assistenza intensificata del carcere. «Continuerà sicuramente lo sciopero della fame», ribadisce l’avvocato Flavio Rossi Albertini, «l’unica novità di questo trasferimento è che nella struttura di Opera hanno specialisti in grado di intervenire tempestivamente in caso di emergenza».

