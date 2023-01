Cospito trasferito nel carcere di Opera, via da Sassari per motivi medici: resta al 41 bis

Dopo il peggioramento delle condizioni di salute dell’anarchico in sciopero della fame da oltre 100 giorni, arriva la decisione dei medici

L’anarchico Alfredo Cospito sarà trasferito a Milano nel carcere di Opera, lasciando così il penitenziario Bancali di Sassari. Nella nuova struttura, Cospito continuerà a essere sottoposto al carcere duro previsto dal regime del 41 bis. Lo spostamento si sarebbe resto comunque necessario per motivi medici, sul sollecitazione della dottoressa che lo ha in cura, Angelica Milla, e che più volte ha chiesto un trasferimento di urgenza. La decisione, scrive Repubblica, è stata presa dai medici della Asl di Sassari in contatto con il Dap diretto da Giovanni Russo. Il trasferimento è previsto oggi 30 gennaio, a 103 giorni dall’inizio dello sciopero della fame che l’anarchico ha intrapreso contro il 41 bis.

