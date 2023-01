Classifica Paperoni Parlamento: passa in testa Angelucci, solo Berlusconi può ancora tirare giù dal podio Renzi

Al primo posto al momento si è piazzato il deputato della Lega Antonio Angelucci, imprenditore della sanità ed editore di giornali. La sua dichiarazione dei redditi 2022 è infatti di 4.581.988 euro, e supera ampiamente i 2.928.809 euro di un’altra leghista come l’avvocato Giulia Bongiorno che fino alla scorsa settimana guidava la classifica globale del parlamento. Al terzo posto resiste ancora il leader di Iv Matteo Renzi con 2.584.448 euro. Ma è difficile che resista a lungo sul podio, perché deve ancora essere pubblicata la dichiarazione dei redditi di Silvio Berlusconi che dovrebbe potere guadagnare la cima della classifica. Angelucci è più ricco di quel che risultava dalla dichiarazione dei redditi 2021 in cui risultava un reddito complessivo di 3.757.204 euro, meno però che nel 2018 quando superò i 6 milioni di euro. L’imprenditore non dichiara nulla invece nello stato patrimoniale: nessuna azione di società a lui direttamente intestate, o investimenti mobiliari, nessuna casa di proprietà e nemmeno un’auto a lui intestata. Nella compagine di governo, dove ci sono anche ministri non parlamentari, il più ricco è il ministro della Difesa Guido Crosetto, con un reddito complessivo nella dichiarazione 2022 di 935.183 euro.

